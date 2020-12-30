美國通過新紓困案與原油庫存下滑帶來提振，周三亞洲交易時段，國際原油價格進一步走高。

目前美國期油漲0.6%，報每桶48.29美元。布蘭特期油漲0.49%，報每桶51.34美元。

在隔夜市場中，受惠於美國總統川普簽署了新紓困案，投資人對原油需求與經濟成長前景轉趨樂觀，紐約期油收漲38美分或0.8%，為每桶48美元。倫敦布蘭特期油收漲23美分或0.5%，為每桶51.09美元。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示，隔夜美元走弱，以及原油庫存數據終於傳來好消息，使油價獲得支撐。

美國石油協會（API）周二稍晚公布，上周（截至12月25日）美國原油庫存減少480萬桶，為約4.929億桶，超出市場預估的減少260萬桶。

API表示，美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加13.1萬桶。

上周汽油庫存減少71.8萬桶，分析師預估為增加170萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少190萬桶，市場預估為增加52.9萬桶。

報告亦指出，上周美國煉廠煉油量每日增加16.4萬桶/日，上周美國原油進口量每日減少20.4萬桶。

石油輸出國組織與俄羅斯等減產盟友—即所謂的OPEC+，將於1月4日召開會議，將成為市場關注焦點。OPEC+將縮小今年實施之前所未見的減產措施，若按原定計畫，該組織明年1月將增產50萬桶/日，俄羅斯則支持2月份每日亦增產50萬桶。

(時報資訊)