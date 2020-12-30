全球疫情肆虐，企業經營佈局皆更趨謹慎，而國內在內外資企業的資金技術回流、加上低利率環境加持，體質佳的企業趁此彎道加速，各商圈指標A級辦公仍是市場關注焦點，依據信義全球資產公司最新第四季統計，內科廠辦一枝獨秀，企業需求強勁，價格抗跌、租金上漲，平均售價維持在52.9萬元，但平均租金略升至1,199元。北市商辦空置率雖小幅度上升來到2.52%，但仍維持在3%以下，各商圈租金維持相對穩定，平均租金每坪2,344元，平均售價則在各商圈指標A辦帶動下，小幅上漲至每坪85.8萬元，毛租金資本化率維持在2.53%。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，展望2021年，明年北市辦公預計釋出約3萬多坪新供給，以遠雄大巨蛋商辦大樓量體最大，其餘許多供給為企業總部自用，真正能緩解市場需求的新辦公空間仍有限，在市場資金豐沛且低利率條件下，市區各商圈內現有的指標大樓、帶有穩定租金投報的商辦產品，預料明年仍是需求企業選擇的方向，明年北市辦公市場表現應仍平穩可期。

第四季買賣市場部分，整體A級辦公平均售價出現微幅上漲，主要來自各商圈部份指標辦公大樓成交，例如皇翔中山大樓出現一筆交易，拆算每坪單價近115萬元，以及宏璟建設買下揚昇金融大樓部分樓層，拆算每坪單價約118萬元，值得注意的是，站前西門商圈在西區門戶計畫兩大開發案C1D1以及E1E2未來性帶動下，平均售價上漲至每坪73.2萬元。租賃市場部分，台北市商辦整體租金持平在每坪2,344元，各商圈租金維持相對穩定，以信義世貿及松江南京商圈與去年同期漲幅2.8%較高，平均租金分別是3,293元/坪、1,970元/坪。空置率則以松江南京、南京四五段商圈下修較明顯。

內科廠辦部分，今年每一季都有整棟廠辦交易，顯現出企業購置總部辦公室使用需求，本季出現2筆整棟廠辦交易，包含壹傳媒內湖C棟大樓以17.5億元售出以及岱鐠科技以3.95億元買下安康路整棟廠辦。本季內科平均租金每坪來到1,199元，空置率在4.8%，平均售價持平在52.9萬元，其中舊宗段因取得成本仍相對較低，讓許多企業樂意在此購置總部使用，使得空置率下降，租金售價雙漲。

(時報資訊)