從周一突破4萬人確診新高紀錄後，英國周二新報單日確診數為5萬3135人，令人咋舌的數字。單日死亡人數亦從357人上升到414人，讓總死亡人數來到7.15萬人。英國與義大利同列為歐洲高死亡率和高死亡數國家。

英國公衛資深醫學顧問Hopkins表示，單日確診數的飆升，部分是因為聖誕假期所導致的回報數延遲，但是這些數字也很大程度地反映出真實的感染上升情形。

衛生部長將在周三調整各地區的新冠限制，預計有更多地區提高管制警示。

周二，傳染病專家和政府重要顧問Hayward表示，政府如果不對新變種病毒採取更嚴厲的行動，英國在接下來幾周將進入「災難」。

目前英國倫敦和鄰近地區進入最高警示，非必要商店和多數商家皆關閉。然而，在英國大多數的地區，管制規則是鬆散的，讓家人在聖誕節期間可以聚會；衛生官員指出，這讓防疫出現漏洞。

英國在第一波疫情當中，以佛系的無作為防疫所著稱。

另英國公共衛生單位周三公布一份研究報告，證實倫敦出現的新變種新冠病毒，並不會比其他新冠病毒導致更嚴重的疾病狀況。

但該報告補充，變種病毒的第二次攻擊比率，即受感染者的接觸傳播比例是比較高的。

(時報資訊)