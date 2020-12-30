敘利亞新聞社（SANA ）今天引述軍方消息人士說法報導，「以色列入侵」大馬士革鄉下地區，造成1人死亡與3名軍人受傷。

根據敘利亞新聞社，消息人士說，「以色列敵人」從北加利利（Northern Galilee）發動攻擊，目標鎖定駐納比哈比爾（Nabi Habeel）地區的一支防空部隊。

路透社報導，以色列軍方發言人不願對敘利亞新聞社的報導置評。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1091230

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(中央社)

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