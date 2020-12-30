以色列攻擊大馬士革 敘利亞：1死3軍人傷 13:092020/12/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敘利亞新聞社（SANA ）今天引述軍方消息人士說法報導，「以色列入侵」大馬士革鄉下地區，造成1人死亡與3名軍人受傷。 根據敘利亞新聞社，消息人士說，「以色列敵人」從北加利利（Northern Galilee）發動攻擊，目標鎖定駐納比哈比爾（Nabi Habeel）地區的一支防空部隊。 路透社報導，以色列軍方發言人不願對敘利亞新聞社的報導置評。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1091230 警局搏版面 新聞獎懲辦法引反彈 雪地凍屍4／兇手連3次動殺機 受害者曾致電妻：有預感自己會死 (中央社) #敘利亞 #以色列 #新聞社 #報導 #軍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投警局下令搶攻「正面新聞版面 」 沒達標吞申誡引基層暴怒 10:232020/12/30 社會 副機師約砲對話外洩！1次不超過3小時 抓姦過程曝光 11:592020/12/30 生活 林心如結婚4年 脫口最幸福時光「老公霍建華入睡後」 10:522020/12/30 娛樂 台北國際書展明年1月開展 首發百元購書抵用券 11:312020/12/30 生活 山東艦駛向西沙群島 陸專家：如遇挑釁可實打實交鋒 10:132020/12/30 兩岸 最私密空間被梅蘭妮亞大改造 川普發火下令換掉 12:132020/12/30 國際 穆斯克證實 特斯拉明年揮軍印度 04:102020/12/30 全球財經 拜登首談中美關係 結盟施壓北京 04:102020/12/30 兩岸要聞 富時羅素因美禁令 擬剔除更多中企 12:292020/12/30 財經 中市中華路音響店起火延燒3樓層 1女嗆傷送醫 12:312020/12/30 社會 護國舞小姐 傳短暫任職高市府 04:102020/12/30 地方新聞 國際熱門新聞 拜登一來就完了！川普前助手：獲他特赦的人 下場仍慘 - 國際 最私密空間被梅蘭妮亞大改造 川普發火下令換掉 - 國際 武漢實際染疫恐是官方數據10倍 陸研究透露關鍵了 - 國際 批川普精神病發 前幕僚曝彭斯悲慘下場 - 國際 川普又被爆猛料！看妓女「黃金浴」、與普丁私聯 前私人律師都認了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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