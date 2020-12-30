台北捷運是許多民眾主要的交通工具，有一名網友指出，搭捷運時發現手扶梯旁，每隔一個間距就會有個「尖尖的突起物」，不知有何功用，結果有內行人跳出來解釋，突起物是防滑行動裝置，避免民眾將手扶梯中間的金屬板當溜滑梯，一旦有東西掉落，也不會一路滑到底。

原PO日前於《爆廢1公社》分享一張照片，他表示搭北捷手扶梯，都會看到旁邊有一個尖尖的突起物，且每隔一段距離就會有一個，令他十分納悶，於是上網發問「有沒有人知道，這裝置有什麼作用呢？」

文章曝光後，引來不少網友回應，「溜直排輪的小三角錐」、「終結屁孩神器」、「打彈珠用的」、「怕人溜滑梯」、「煞車的」、「避免人家跑去玩手扶梯用的」；更有一派網友搞笑表示「用來防成龍用的」，並貼出成龍電影劇照。

有網友搞笑地貼出成龍電影劇照，表示是用來防止不當使用手扶梯。（圖／翻攝自爆廢1公社）

其中一名內行網友分析，該裝置稱為「防滑行動裝置」，主要用途是防止民眾將手扶梯中間的金屬板當作溜滑梯，其次是防止乘客東西掉落時，不會一路滑到底，與路面有高凸的道理一樣，皆有減速功效，因此也有人稱為「減速坡」。

功能曝光後，部分人認為設計相當貼心，另一部分人則表示，若有民眾因此受傷，反而會引來撻伐。

(中時新聞網)