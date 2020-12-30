總統蔡英文登上《亞洲週刊》封面。（圖／亞洲週刊臉書）

最新一期《亞洲週刊》以總統蔡英文為封面人物，標題為：台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象，並用電腦合成蔡身穿龍袍作主視覺，引發各界熱議，民進黨發言人顏若芳更為此槓上《亞洲週刊》小編。中華戰略學會研究員張競痛批，《亞洲週刊》是以蔡身為「總統」的角度予以評價，而非以蔡身為「民進黨黨主席」的角度予以評價，由黨內發言人出面回擊並不妥；反觀上回「論文門」，為蔡私事卻出動總統府發言人回應，可見蔡不僅黨政不分，更將國家公務機構任職者，當作「家臣」運用。

張競今日在《優傳媒》發表《綠營發動反擊戰 黨政不分真錯亂》一文，痛批民進黨發言人為「英皇」登上封面一事，數度與 《亞洲週刊》小編唇槍舌戰，這種行為是非常不對勁的。因為《亞洲週刊》所評論內容，是以蔡英文身為「總統」所展現出來的施政風格作出發點，而非以其身為「民進黨黨主席」率領黨員、推動黨務的領導風格作出發點，故民進黨發言體系進攻《亞洲週刊》，是逾越黨政分際的行為，甚至可謂「黨政不分」。

張競抨擊，蔡政府執政以來，發言體系權責紊亂現象已不只一次，例如先前鬧得沸沸揚揚的「論文門」事件，總統府發言體系不僅大張旗鼓多次召開記者會，還在媒體面前慎重其事秀出陳年老資料作為佐證。張認為，學歷真假雖對總統政治信譽有影響，但種種回應並非國家公務機構所應辦理事項；總統府發言體系畢竟是國家公務機構，蔡政府的權責不分，儼然將國家公務機構任職者，當成「家臣」運用。

張競也批評，民進黨發言體系為護航蔡英文，一開口就把《亞洲週刊》抹紅，這是標準訴諸人身（ad hominem）的詭辯手法，目的在運用人身攻擊來模糊議題焦點。張強調，這個手法在選舉策略上也許是個有用招數，但絕非處事格局與回應格調；民進黨發言體系的反應，更可見完全存心迴避問題的心態。

(中時新聞網)