鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，像是跳舞一般，營造澎湃視覺景觀。（吳敏菁攝）

迎接2021年，鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，像是跳舞一般，營造澎湃視覺景觀，網美打卡首選，吸遊客駐足拍照打卡。

繼今年初鹿港桂花巷藝術村推出「柑仔糖燈籠海」大受遊客喜愛之後，為迎接2021年，鹿港鎮公所再推「彩色風車海」，鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村的彩色風車海要自12月30日起跨年亮到2021年，希望牛來運轉，大家都幸福安康。

鹿港桂花巷藝術村位於早期的烏魚寮，在日治時期建造了一批日式宿舍，2009年由鹿港鎮公所爭取經費整修完成，轉型為提供藝術家駐村創作的平台，目前共有10間工作室，展現各類不同的工藝及藝術，是吸引遊客的人氣景點。

鹿港鎮公所近年陸續加上夜間的佈燈裝置，使桂花巷藝術村在白天與夜晚展現不同的姿態，夜間增加許多遊覽的人群，亦是居民散心的最佳場所。

許志宏表示，鹿港有傑出風車製造商，彩色風車海採在地廠商製作，為抵擋鹿港冬天九降風的強度，加工更耐用的繩索加固，印刷也採用合成紙，油墨可以抵擋至少三個月的紫外線照射，經得起風吹日曬，每串風車也增加了一倍的數量，在視覺上更澎湃，轉動起來十分壯觀。

為了增加燦爛，彩色風車海除了風車，還加上籐球燈、聖誕燈等裝飾，讓遊客可以白天看風車，晚上賞燈，滿滿的視覺饗宴。鹿港鎮公所同時也在規劃明年春節的燈飾，包括文武廟、頂番婆鬧元宵等，各種大小型花燈都在趕工製作中。

鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，像是跳舞一般，營造澎湃視覺景觀。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，像是跳舞一般，營造澎湃視覺景觀。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，共有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，在桂花巷藝術村走道上空轉呀轉，像是跳舞一般，營造澎湃視覺景觀。（吳敏菁攝）

(中時 )