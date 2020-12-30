根據中央氣象局資料，30日至1月2日上午，受寒流影響，各地天氣寒冷，中部地區氣溫將降到僅7、8度，農糧署已通報各地密切注意寒害，南投縣內各地農民也主動採取防寒措施。
埔里鎮盛產花卉，埔里鎮農會表示，農民除用塑膠棚溫室等設施加強保護效力，也採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並酌量增施鉀肥，增加花卉耐寒力。
百香果亦是埔里名產，農民會將果實套袋及表土覆蓋防寒設施，新種的百香果苗則套上網袋；寒流過境後，正值開花期的水果會增加噴水或施加鉀肥，增加作物生命力。
無獨有偶，魚池鄉冬季盛產皇帝豆、敏豆、川七，魚池鄉農會理事長劉啟行表示，針對豆類及蔬菜，會用防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒的效果，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷；寒流離境後會儘快掀開塑膠布，並抽取地下水灌溉，利用流動的水進行防寒回溫。
農糧署表示，由於低溫危害農作物速度較慢但持續時間久，農糧署已通報南投縣政府密切注意，若有災情顯現，請農民儘速向在地公所通報，後續如有寒害損失，也請公所及地方政府依「農業天然災害救助辦法」程序辦理。
(中時 )
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