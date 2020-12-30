近來受新冠肺炎影響，香港女星、Twins成員阿Sa（蔡卓妍）沒工作時，就在家休息陪貓狗，但也不忘透過社群網站和粉絲互動，近日她罕見曬出性感美照，下衣失蹤藏不住美腿，引來大批好友和粉絲按讚，音樂人馮翰銘更留言問：「褲呢？」

阿Sa近日在IG曬出一系列美照，只見她穿著格紋襯衫，衣服沒拉好，下滑露出香肩和黑bra，坐在沙發上的她，看起來像是下衣失蹤，給人下半身沒穿的錯覺，一雙纖細美腿全看光，罕見微露性感，引來大批網友按讚。

阿Sa下衣失蹤被友人問：「褲呢？」(圖／翻攝自IG)

網友紛紛大讚「快噴鼻血了」、「好正啊」、「女神太美了」，好友馮翰銘更留言問阿Sa：「褲呢？」引起熱議。38歲阿Sa是演藝圈著名凍齡女神，出道多年始終保持一張童顏，更是維持螞蟻腰的纖瘦好身材。

她也曾透露維持身材的方法，就是正常食量+大量運動保持體態，平時除了重訓、跳Zumba外，也習慣透過瑜伽紓壓，同時雕塑身材，而她最喜歡吃的家常菜就是「韭菜雞蛋」，高纖又有蛋白質。

(中時新聞網)