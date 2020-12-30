◎元旦第一道曙光在蘭嶼 全台16大景點日出時間出爐

中央氣象局公布2021年日出資料，台灣第一道曙光將出現在台東蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，而本島最早日出則在屏東鵝鑾鼻6時35分。同時氣象局也提供全台10大景點日出時間，讓大家追曙光。氣象局提醒，想要拍攝日出美景的民眾，最好早10分鐘到達定點，才能萬無一失。

◎台北跨年照辦？柯文哲：觀察疫情24小時變化

迎接2021新年，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會明日登場，北市昨宣布，晚會活動維持正常舉辦，府前廣場管制區人數上限為8萬人。對此，台北市長柯文哲表示，觀察未來24小時的疫情變化，呼籲民眾下載台北通實名制登入，才可以快速通關。

◎史上第一回 市長叫大家不要去跨年晚會

因應霸王級寒流來襲，以及國內防疫升級，台中市長盧秀燕30日到太平區主持永億段好宅開工典禮，爆口反宣傳，要大家不要參加跨年晚會，她說，台中是唯一全台雙主場的跨年晚會，每年吸引很多人參加，但今年因防疫，要全場戴口罩，且全場不能吃東西，不如就待在家中。

◎霸王寒流太可怕！首例死亡 彰化6旬老翁猝死

霸王寒流報到，全台急凍，彰化縣員林市1名67歲賴姓老翁，今天凌晨被家人發現躺在床上沒有氣息，緊急通報消防隊，警消抵達現場時，發現老翁心肺功能停止，明顯死亡，與家屬溝通後，並未送醫，老翁也成為台灣今年第一起寒冷猝死案件。

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(中時新聞網)