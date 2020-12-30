強風發威 中市8處路樹倒塌 氣象站：海線測到11級風

台中市30日吹起超強陣風，台中氣象站測今早7時37分在海線梧棲測到最高11級的強風，市區也有7級強風，台中氣象站主任柯俊賢表示，海線風速最後到中午前有稍降到10級風。至於跨年晚會場地，水湳中央公園舞台旁的工程控台傾斜，新聞局表示，為求安全起見已全數拆除，並將重新搭建，今晚針對全場裝置檢視加固，不影響跨年進行。

台中市建設局表示，台中市今天上午風力強勁，清查造成全市八處路樹倒塌，其中，南屯區有兩處路樹，一處建築工地鷹架，及西屯區水湳中央公園跨年晚會控台傾斜，統計共有八處地點路樹倒伏，倒地路樹已移除，不影響交通。

今天上午中央公園跨年晚會舞台旁的工作人員控台傾斜，由於仍在搭建不受影響。（盧金足攝）

新聞局長黃國瑋說，今日受天候驟變影響，中部吹起強勁東北季風，中央公園跨年現場相關硬體設備正陸續進場布置，目前主舞台搭建已加強固定完畢，並未受強風影響。

「為求安全起見已全數拆除並將重新搭建，今晚將再針對全場裝置檢視加固」，黃國瑋強調，針對攝影高台與工作人員控台出現歪斜情況，由於場地並未開放，沒有人員受傷，不影響跨年進行。

(中時 )