萬眾矚目、卡司堅強的「臺北最HIGH新年城-2021跨年晚會」明(31日)晚將結合101大樓全球首創「360度輪狀煙火秀」即將登場，將吸引大批民眾湧入信義計畫區一起HIGH翻2021!，未料上午竟有民眾在網路上PO文要進行恐攻，轄區信義分局嚴正表示，明天將出動千名警力結合新北市警察局警犬隊防爆犬共組「反恐打擊部隊」，同時也會出動空拍機攔截器阻攔，讓民眾安心跨年。

台北市跨年晚會強化反恐，出動千名警力與防爆犬進行維安。(信義分局提供)

台北市跨年晚會強化反恐，出動千名警力與防爆犬進行維安。(信義分局提供)

為了防範恐怖攻擊的威脅，讓參加晚會的民眾安心，臺北市政府警察局信義分局於跨年晚會期間全程結合刑大特勤中隊及新北市政府警察局警犬隊共同組成「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查，讓「毒品」、「刀(槍)械」及「爆裂物」等違禁物品無所遁形，務使維安工作滴水不漏。另為防止恐怖分子伺機利用大型車輛闖入會場管制區進行攻擊，信義分局期前於活動會場周邊重要路口設置大型警備車、改道牌面及五處機動派出所，藉由實體區隔管制及服務站，讓民眾都能放心遊玩及諮詢。

台北市跨年晚會強化反恐，出動空拍機連結槍與千名警力與防爆犬進行維安。(信義分局提供)

民眾如果想知道大眾運輸工具、散場接駁公車、服務臺及機動派出所等資訊，可從警察人員所持的每個引導牌面上貼有的「大型QRCode」，遠遠的就可快速掃描連結查詢。( 信義分局提供)

信義分局強調，今年活動嚴禁未經申准的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，將運用空拍機攔截器干擾飛行，全面建構無死角的空中防護網。晚會期間也嚴格管制任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入管制區，請大家切勿攜帶前往會場，以維護活動及民眾自身安全。

警方也提醒，因疫情影響，主辦單位於市府/松高路口、市府/松壽路口及新仁愛路底設置三個管制站，民眾進入會場前須配合管制站量測體溫及實聯登記，場內應全程佩戴口罩並保持社交距離，且全面禁止飲食，將有工作人員手持告示牌巡視勸導。另外晚會期間也務必看好個人身邊財物並保護好同行的長者、孩童，遵守秩序勿推擠，並依現場警察及工作人員的引導，以防止踩踏等憾事發生，向世界展現台北市民最有素質的一面。

信義分局表示，已做好萬全準備，民眾如果想知道大眾運輸工具、散場接駁公車、服務臺及機動派出所等資訊，可從警察人員所持的每個引導牌面上貼有的「大型QRCode」，遠遠的就可快速掃描連結查詢，正確引導行進方向。

(中時新聞網)