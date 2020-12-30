耶誕假期川普返回佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）歡慶佳節，不過當他走進自己的私人宅邸時，心情馬上低落下來，原來房子被改造成了他不喜歡的風格，而監督整個裝修工程的正是他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），消息人士說川普非常火大，已經下令撤掉他不喜歡的裝飾。

川普和梅蘭妮亞前往佛州度過聖誕假期。

美國有線電視新聞網（CNN）29日引述消息人士報導，為了讓川普在離開白宮後有個舒適空間居住，梅蘭妮亞已經忙了好幾周，一手包辦監督海湖俱樂部裡私人官邸的重新裝修工程，讓佔地達3,000平方英尺的官邸看起來更寬敞，她和室內設計師卡納里漢（Tham Kannalikham）親手決定宅邸內的裝飾細節，其中部分裝飾選用了白色大理石及大量深色木材。

不過消息人士透露，聖誕節前3天，當川普走進官邸時，心情馬上低落了下來，顯然宅邸的新樣貌並不符合他的美學標準，不只不滿意居住空間的新裝潢，他對官邸其他翻修的地方也非常不滿。

消息人士說，川普踏進房子後，幾乎馬上就找來俱樂部高層大聲討論，「他不是太高興。」接下來一周川普仍對部分翻修感到非常不開心，他要求拆掉那些使用白色大理石及深色木材的裝飾。

CNN指出，這並非頭一次川普和梅蘭妮亞的品味發生衝突，先前梅蘭妮亞也重新裝修了大衛營（Camp David），不過川普在感恩節假期看到大衛營被改造時，表情也不太好。

報導指出，如果川普任期內最後一次的佛州度假經驗不好，那麼他卸任後在海湖俱樂部的日子恐怕也都是如此，消息人士說，川普此次度假心情相當「喜怒無常」，他不出門的時間比平常更多，也不像以前那樣經常和員工、白宮官員交談。

針對CNN報導，白宮並未回應。

(中時新聞網)