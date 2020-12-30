高雄時時抽號稱史上最狂的活動，在跨百光年、光合作用等振興觀光和商圈的活動加持下，確實帶動起消費人潮！自12月25日起宣布每小時加碼抽出1支iPhone12或Gogoro之後，民眾更瘋狂熱烈響應，登錄發票金額已正式飆破20億元！主辦單位高雄市經發局呼籲，時時抽活動到31日即將結束，請民眾把握最後機會，快來高雄賞「光」迎接新年，消費後登錄三倍券或發票，把大獎帶回家。

高市府12月1日起舉辦高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽，截至29日10時止已抽出389位iPhone12或Gogoro幸運得主，主辦單位高雄市經發局表示，為回饋參加的朋友及協助店家振興，迎接嶄新的一年， 至31日不分三倍券或一般消費都可以抽iPhone12，讓中獎機率增加一倍！也就是每天會送出21支iPhone12和3台Gogoro，每小時都會有人中獎！

經發局表示，市府力拼最後一波三倍券於高雄消費，邀請大家來溫暖的高雄跨年，旅遊消費登錄發票還可以每小時抽獎，有機會將Gogoro 電動機車或iPhone12帶回家。晚上19:00到22:00可先到美麗島站觀賞「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，再到高雄港灣欣賞強大卡司的跨年演唱會及百年大港花火秀，用熱情一起迎接新年。

美麗島站「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀每天晚間19:00到22:00整點展演一次持續至1月10日。美麗島站穹頂大廳、中央公園站還有光雕秀可欣賞。除了燈秀之外，還可到鄰近六合夜市、南華商圈、中央公園商圈及新堀江商圈「踅夜市」、逛商圈，吃在地美食、買衣服，一起來振興商圈，接著到高雄港灣一起倒數迎新年，跨年首選高雄，保證好吃、好玩又好抽。(高雄市政府廣告)

(中時新聞網)