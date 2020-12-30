31歲網紅小A辣日前砸45萬到泰國完成性別重置手術，從生理上變成真正的女人，最近她上雞排妹節目《深夜保健室》分享變性後成果，兩人「坦誠相見」看私處，被雞排妹大讚手術超成功。有網友好奇小A辣的手術是將腸道引來改做為陰道，是否可能在恩愛時害男友那話兒被腐蝕？對此，小A辣也大方回應。

小A辣昨(29日)發文，表示很多人好奇腸子本身有分泌物，「另外一半的老二放進去不會被消化腐蝕嗎？」她解釋醫生引用的是乙狀結腸，原本是存放糞便的地方，是胃裡的胃酸才有腐蝕的功能，腸子只有分泌物，加上手術時會阻斷引用的腸道和消化使用的腸道連結，所以糞便不會從新做的陰道排出，也就是說新的陰道完全是獨立移植的個體，和原本的消化系統毫不相關。

小A辣最近上雞排妹Youtube節目《深夜保健室》分享變性後成果。（圖／翻攝自ala780705 IG）

小A辣進一步透露，私處外貌部分，醫生將原本的龜頭改成女生的陰蒂，包皮則改成大、小陰唇，錄影後她給雞排妹看過，連對方都直呼如果沒說，完全分辨不出來是做得還是天生的，小A辣則表示：「因為畢竟是高階的整形變性手術，當然做出來樣子要好看啊，都是醫生一刀一針一線縫合出來的，我的泰國執刀醫師 MR替迪，已經從事變性手術18年，總共幫了5000多位人變性」，算是泰國前三名的變性權威醫師。

小A辣發文。（圖／翻攝自小A辣臉書）

而雞排妹也分享看過小A辣私處的心得，直言：「錄完節目後，我揪她到更衣室，坐在椅子上張開腿面對鏡子，各個細節真的一模一樣。她說醫生是一刀一刀切雕加上精密縫合，真的是精緻到，沒有人能看出不是天生的」，並笑說她分享連閨密之間都不一定會做到的事，被問是不是節目需求？她的回答是：「純粹是基於尊重與公平，她大方跟我分享我想看的私密處，我也回禮分享，讓她多看到A片以外的女體，實際對照更證明她的醫生做得太棒了。再次感謝A辣願意上節目分享」。

(中時新聞網)