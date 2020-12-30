國際油價站回每桶50美元大關，與原油關聯最為直接的台塑化(6505)第四季煉油利差收益可期，也有利於台塑化第四季營運表現，獲利動能連2季恢復，台塑化今早盤後股價拉高，漲幅一度近2%、股價最高達97.5元，寫下今年1月中以來新高。

在全球寄望疫苗救世下，原油價格回溫，回到每桶50美元大關，將有利於台塑化第四季煉油利差改善，加上烯烴需求增溫，預計在價格、利差同步提升下，將彌補存貨評價回沖利益較第三季減少之影響，法人預估，台塑化第四季營業利益上看150億元，儘管相較第三季小幅減少，但仍較去年同期大幅成長，但業外股利收入減少，預估第四季稅後每股獲利落在約1.3元左右，獲利動能連2季恢復。

台塑化認為，12月初OPEC+決定增產50萬桶/日，使減產額度下降至720萬桶/日，減產結果不如市場預期，加上油價已部分反應疫苗消息，預期短期油價將轉為震盪，之後市場將逐步關注疫苗批准使用以及施打速度，若疫苗施打情況良好，將使油價逐步回升。

台塑化12月煉油廠平均日煉量30.2萬桶/日，產能利用率為56%，第四季平均日煉量29.6萬桶/日、產能利用率為55%，輕裂廠產能利用率維持全能運轉，台塑化明年第一季煉油廠配合年度定檢計畫，產能利用率為61%，輕裂廠產能利用率100%。

主要機構皆預期明年油價持續逐季上揚，價格落在42美元/桶至63美元/桶，主要考慮OPEC明年持續減產，加上先進國家將逐步施打疫苗，使原油供需基本面持續改善，但油價上漲前提是疫苗需實際有效對抗新冠肺炎。

展望2021年，全球經濟復甦帶動油品及烯烴產品需求恢復，油價趨於穩定也會讓台塑化存貨評價影響數波動降低，加上全球資金寬鬆，有利於帶動台塑化營運擺脫谷底。

(時報資訊)