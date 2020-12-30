保守投資人獲利了結，加上長假在即影響，日經指數周三早盤開低震盪走低，無法續創30多年來歷史新高點，但年線已兩年都出現走高局面。日經225指數早盤收27412.24點，下跌155.91點，跌幅0.57%。東證股價指數早盤暫收1806.92點，下跌12.26點，漲跌幅0.67%。

除日經創下30多年來新高外，東證指數29日也一度觸及兩年多來歷史新高。

根據統計，2020年日經指數漲幅約15.8%，至於2019年的漲幅則為18.2%。東證指數來說，2020年也上漲近5%，2019年漲幅更為驚人，超過15.2%。

日本股市將從31日起封關休市，並於元月4日周一再開紅盤。

有位投資人表示，沒有人希望在年底封關時自己會做頭，尤其是上個交易日才進場並大量買進股票後。

不過，市場信心卻受到隔夜美股疲弱影響，因為不知道美國參議院，是否會通過另輪疫情紓困救助支票金。29日，美國參議院多數黨領袖Mitch McConnell未立刻就川普總統，將疫情救助金增至兩千美元一事，實施立即性表決。

東京證交所中，鋼鐵，礦業與紡織類股表現不佳，跌幅約在1.16%與1.75%之間。

其中，本田汽車下跌1.79%，其次是信越化學，也跌1.72%。

至於JFE控股，三井玉造船廠和精工愛普生的股票跌幅最深，平均下跌2.95%至3.13%間。

另一方面，因環保題材發酵，可再生能源開發商Renova逆勢上漲2.65%，並一度創下歷史新高水位。

(時報資訊)