蔡英文、侯友宜今天二度同框，但二人並無互動。（王揚傑攝）

總統蔡英文和新北市長侯友宜今（30）日上午剛出席完新北市中和區警消社宅動工典禮，接著又在法務部調查局中和調查園區辦公大樓動土典禮二度同框，二人延續上場活動依舊冷互動，沒有交談，禮成後即前腳後腳離開。

今天上午10時許，侯友宜先抵達會場，約莫30秒後蔡英文也到場，蔡點頭向大家致意，直接走向座位，二人座位隔著法務部長蔡清祥和走道，全場無互動。

蔡英文致詞時表示，中和調查園區籌備11年，前年底行政院核定之後，今天終於動工，園區完工後將有調查局鑑識科學處、新北市調處、北部地區機動工作站及國家安全維護工作站進駐，將可為國家安全增添更強的防護能量。

蔡英文肯定調查局在國家安全體系中扮演非常重要的角色，近年來面對假訊息的危害，調查局持續整合資安穩定的戰略及組成專業的團隊，強化政府打擊各類網路犯罪。

隨後蔡英文擔任開工祭祀主祭，祭禱後和與會貴賓一同進行動土儀式，典禮結束蔡英文隨即離開，侯友宜也未多加停留，跟著離開會場。

(中時 )