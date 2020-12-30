中國華晨集團最新公告，因跨境辦理股票質押登記程式復雜且難度較大，徵求主要債權人意見後，決定終止旗下子公司向吉林信託質押逾15億股華晨中國的手續。

路透報導，作為國企的華晨集團10月下旬出現債券違約，11月20日宣告進入破產重整程式。所以市場將華晨集團把華晨中國股票質押等行為，解讀為惡意逃廢債。

華晨公告表示，11月華晨集團子公司遼寧鑫瑞汽車與吉林省信託，簽訂信託貸款合約和質押合約，約定吉林信託向遼寧鑫瑞放款，後者以上述股票作為質押提供擔保。截至目前雙方尚未完成質押登記手續。

華晨中國股權一直被市場視為華晨集團最優質且值錢的資產。經濟觀察網曾報導，2020年5月22日和7月9日，華晨集團2度轉讓華晨中國股權至遼寧交投集團。6月9日將上市子公司申華控股的股權無償劃轉給集團子公司遼寧華晟。

本次公告所指的遼寧鑫瑞成立於9月22日，9月30日受讓約15.35億股華晨中國港股。此後華晨集團不再直接持有港股上市公司華晨中國的股份。

華晨集團於12月曾公告稱，所有存續的公司債券將自12月21日開市起停牌。

(工商 )