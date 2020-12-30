12名港人涉嫌偷渡赴台在深圳被拘留，今早判刑。當中鄧棨然和喬映瑜涉嫌組織偷越邊境，分別判囚3年及2年，以及罰款2萬元及1.5萬元人民幣；至於李宇軒等8人涉嫌偷越邊境，各囚7月，罰款1萬元人民幣。

香港國安法上路後，8月12名港人欲從香港偷渡來台，遭廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。

鹽田區人民檢察院本月16日對其中2人鄧棨然和喬映瑜以涉嫌組織他人偷越邊境罪，以及其中8人鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒及郭子麟涉嫌偷越邊境罪，向鹽田區人民法院提起公訴。

星島日報報導，歸案後，鄧棨然等10人如實供述犯罪事實，表示認罪認罰。

根據檢察機關指控的犯罪事實，以及各被告人和委托律師的辯護意見，鄧棨然、喬映瑜是受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中為從犯，可減輕處罰，鄭子豪等8人可從輕處罰。

律師透露，除了鄧棨然及喬映瑜外，其餘8人將於明年3月24日回港。

另外，12港人案件中還有2名未成年嫌犯黃臨福和廖子文，鹽田人民檢察院稍早時公布，兩人承認偷越邊境罪，但檢察院不作起訴。兩人將會被移交香港處理。

(旺報 )