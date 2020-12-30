罷免案又有最新進度！繼中選會宣布罷免高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇案，定明年1、2月份舉行投票後，連署中的民進黨高雄市議員高閔琳罷免案二階段也將在今(30)日送件，高雄市鳥松區前鳥松里里長陳清茂，今早在臉書上指團隊熬了「兩天一夜」。趕工處理連署書：不睡覺都要罷免高閔琳！

中選會曾對外表示，高閔琳罷免案領銜人曾先生於今年9月25日第一階段連署完成提案，經中選會決議後，於11月4日開始連署，依規定須在60天內完成，連署時間為11月5日至2021年1月3日，而此罷免案由陳清茂籌備，日前他也多次透過臉書呼籲，請高閔琳選區的民眾，踴躍參與二階連署。

據《選罷法》規定，高雄第三選區（岡山、永安、彌陀、梓官、橋頭）的第二階段連署門檻，需達10%(19,144份)，第三階段投票需達25%（47,860票），且有效同意票數多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

陳清茂今早在臉書上指出，團隊努力了兩天一夜，沒有睡覺加班完成罷免高閔琳第二階段法定數量，共整理出約2萬2000多份，比預期提早了四天，就在12月30日、今天下午兩點將送往高雄選委會審查，誓言一定要罷免掉高閔琳「這個不適任的高雄市議員」。

(中時新聞網)