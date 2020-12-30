46歲周迅上周與美籍華裔演員高聖遠宣布離婚，兩人都在微博寫下「祝安好」，正式官宣離婚，雙方都沒有口出惡言，6年婚姻畫下句點。而周迅則投入工作、積極為新片《侍神令》宣傳，她露出笑容與男主角兼好友陳坤拍影片，這也是周迅宣布離婚後首次在網上現蹤。

周迅與陳坤的新電影《侍神令》即將上映，兩人也積極為新片宣傳，在影片中，周迅頂著包子頭俏麗亮相，她作勢施展魔法、招喚陳坤，而陳坤現身後，他一手拿扇子、一手在周迅後方比愛心的手勢，逗得周迅露出燦笑。

周迅合體陳坤拍片。（圖／取材自微博）

其實陳坤與周迅擁深厚的交情，雙方在2000年合作《像霧像雨又像風》時就一拍即合，周迅每年生日都有陳坤準時發文慶生，兩人的好交情早已溢於言表，而近期適逢周迅離婚，陳坤的現身也讓網都替兩人的友誼感到暖心「好羨慕他們的友情」、「好美的友誼」、「最完美的組合」。

不過，周迅在影片中卻驚見鼻樑上貼著OK繃，也讓外界好奇傷勢如何，對此，周迅官方影友會也發文說明，原來周迅睡覺前玩手機，不小心砸到鼻樑了，所幸傷勢無大礙「砸破了一點皮，現在好啦」。

(中時新聞網)