超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

霸王寒流來襲，氣溫急凍，更帶來比颱風還猛超狂強風，不少路樹應聲而倒，彰化市立體育館附近寶山路15公尺高的大榕樹被吹倒，橫阻道路，形成路障，彰化警分局大埔派出所和彰化市清潔隊緊急投入移除。

彰化縣各地紛紛傳來路樹倒災情，30日清晨6點，寶山路彰師大寶山校區附近大榕樹被強風吹倒，剛好路過車輛驚險差了一點點，還好沒被壓到，警方緊急闢出一條車道，車行通過紛紛繞彎，驚險東北季風還北颱風狂，太可怕了。

(中時 )