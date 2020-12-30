超狂霸王寒流比颱風猛 彰化市寶山路大榕樹應聲而倒 12:292020/12/30 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） 超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） 超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） 超狂霸王寒流比颱風猛，彰化市寶山路大榕應聲倒。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真） 霸王寒流來襲，氣溫急凍，更帶來比颱風還猛超狂強風，不少路樹應聲而倒，彰化市立體育館附近寶山路15公尺高的大榕樹被吹倒，橫阻道路，形成路障，彰化警分局大埔派出所和彰化市清潔隊緊急投入移除。 彰化縣各地紛紛傳來路樹倒災情，30日清晨6點，寶山路彰師大寶山校區附近大榕樹被強風吹倒，剛好路過車輛驚險差了一點點，還好沒被壓到，警方緊急闢出一條車道，車行通過紛紛繞彎，驚險東北季風還北颱風狂，太可怕了。 (中時 ) #颱風 #寶山路 #彰化市 #超狂 #寒流 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 「五寶爸」找到工作了！霸氣老闆開缺 薪優穩定 - 生活 超強寒流提早攻台 明天8縣市急凍6度以下 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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