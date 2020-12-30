美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母2018年11月停靠香港訪問的畫面

去年沒有美國軍艦獲准訪港，隨著美中關係持續惡化，縱使新冠肺炎大流行結束，這狀況很可能也不會改變。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，一名北京軍方消息人士說，解放軍近年並不樂見美國海軍靠港訪問，並聲稱他們利用這藉口，趁機執行自由航行軍事任務，同時監視解放軍演習。

這位要求匿名的消息人士說，中美兩軍間的重大歧見，是導致原本預定舉行的「海上軍事安全磋商機制協定」（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）喊停的因素之一。由於解放軍代表並未現身，導致雙方預定舉行的海空安全會議流產後，中美互相指責。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）說，這是中方不遵守協議的最新實例。然而，北京反嗆，會議沒舉行責任「完全在美方」，但並未說明確切原因。

此外，消息人士指出，當解放軍在南海西沙和南沙群島附近演習時，至少發現1艘美國軍艦在相關海域。不過，他說，由於解放軍承認美軍自由航行的權利，因此不可能驅離所有的美方軍艦。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，北京不該把軍艦停靠香港訪問，還有在南海執行自由航行任務混為一談。他強調，兩件事毫無關聯。可是解放軍會抱怨，美國海軍在香港休息放鬆後，就到南海執行自由航行任務，也不令人意外。

(中時新聞網)