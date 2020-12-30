台中市中華路一路1棟大樓發生火災，由1樓的音響店起火，延燒到3樓。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中華路今天凌晨傳出火警，1棟12樓建物的1樓店面起火，2樓53歲王姓女屋逃生過程疑似吸入性嗆傷、意識清楚送醫，並無大礙，2名女大生一度受困，逃出後相擁而泣，台中消防局獲報及時在凌晨4時許將火勢撲滅，起火原因仍在釐清中。

台中市消防局今天凌晨1時許獲報，中華路一段發生火災，消防局出動消防車21輛、救護車3輛及消防人員91名，由第七大隊大隊長吳進宗在場指揮搶救，現場為1棟12層樓RC建物，1樓音響店已全面燃燒。

搶救人員緊急灌救，2樓53歲王姓女屋主自行逃生的過程中，疑似吸入性嗆傷，送醫；另有2名女大生一度受困，逃出後，激動相擁而泣。警、消與音響店屋主聯繫，屋主表示，店內無人。

搶救人員表示，現場1至3樓相通樓層，為該音響店使用，目前1、2樓燃燒，因內部囤放大量的音響物品，引燃火勢，從1樓延燒到3樓，燃燒面積約200平方公尺，火勢在凌晨4時20分撲滅，起火原因正在調查釐清中。

(中時 )