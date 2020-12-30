桃園市長鄭文燦30日在市政會議宣布，明年2月1日起，桃園師長例假日奉派參加活動，可以選擇領取加班費或申請補休，若申請補休可由課務排代，不用再自己花錢找人代班或是喬課到其他天，強調這是全國創舉，更全面照顧教師。

教育局長林明裕在市政會議表示，過去師長參加公家指定的活動，雖然可以補休，但補休當天的課要自己調開到其他未休日，可能導致其他天滿堂、上課時數多反而更累，因此全國首創補休當天可用公務公假派代，由校務幫忙找其他師長代班上課。

教育局強調，新措施限定教育局於例假日辦理、且指定學校務必派員的活動，讓參加的師長可以補休或領取加班費，全國首創的措施遠優於其他縣市。另外若是教育局指派教師在例假日參加的專業成長研習，參加人員也能申請補休並由課務排代，但不能申請加班費。

若專業研習課程是屬於自由參加性質，參加人員也可以申請補休，但課務得自理，也不能申請加班費。至於學校每學年在非上班時段辦理的例行性活動，例如校慶、親職日等，衍生的補休由學校統一規畫辦理，不核支加班費。

教育局表示，考量教師例假日出勤辛勞，希望能提供教師更有溫度的支持系統，讓教師於例假日因奉派出勤參與全市各類型活動或專業成長增能研習，也能享有更優質的福利，進而共創優質教育品質。

(中時 )