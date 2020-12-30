網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，而她有護專背景，又有明星臉，因此被封為「H奶李毓芬」、「最性感救護員」，人氣相當高，而她也反饋支持的粉絲，經常在社群曬辣照，昨深夜，她用工作花絮照跟大家說晚安，但眾人直接忽略自拍的她大露美胸，畢竟背後出現了「超級大亮點」。

網紅陳香菱身材火辣有敢露，因此受到眾多粉絲關注，而她也不惜尺度做回饋，日前她曾為慶祝IG破40萬人追蹤，曬出福利照答謝眾人支持，沒想到那個尺度連IG平台都沒辦法接收，直接遭官方刪掉，也算別具意義。

陳香菱曬自拍照，但亮點卻是背後換衣中的露點女模。(翻攝自陳香菱IG)

而昨晚(12/29)上傳新照片，是她在工作途中拍下的自拍照，只見陳香菱米色蕾絲內衣搭配透是紫色紗織罩衫，妝髮也非常完整，香豔模樣非常有魅力，但是重點卻不是性感的她，而是她背後的「同事」。

陳香菱也笑稱「Tag你朋友找亮點」，也發現了照片中的意外驚喜，就在她右肩後，有另一名女模也在換裝做準備，將內衣拉下至腰部，下身也脫到剩半透明蕾絲小褲，可以說除了沒露臉，其他都被看光光了，上下齊露，讓網友看了暴動「香香後面的那個太辣了」、「後面那位是………這樣可以嗎」。

(中時新聞網)