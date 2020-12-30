《櫃買市場》普鴻子公司捷智商訊送件登錄興櫃 12:332020/12/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 普鴻(6590)旗下小金雞捷智商訊今天送件登錄興櫃，該公司設立於民國89年5月6日，之後被普鴻併購，普鴻持股62.91％。 捷智商訊主要產品為軟體服務，主要專研中文的人工智慧技術，可大幅降低銀行在導入法遵系統上的時間及成本，目前手上已經取得國內即將上路的三家純網銀的法規報表訂單。 該公司2019年營收1.33億元，稅前盈餘0.13億元，每股稅後盈餘2.5元。 (時報資訊) #普鴻 #系統 #捷智商訊 #送件 #登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 多頭分析師倒戈 稱美股泡沫重演20年噩夢 預測最糟跌幅 - 財經 中澳貿易戰升級軍事衝突？澳執政黨議員籲及早準備 - 財經 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 對陸貿易被打爆？ 傳澳秘謀1招報復 卻可能搞死自己人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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