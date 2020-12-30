普鴻(6590)旗下小金雞捷智商訊今天送件登錄興櫃，該公司設立於民國89年5月6日，之後被普鴻併購，普鴻持股62.91％。

捷智商訊主要產品為軟體服務，主要專研中文的人工智慧技術，可大幅降低銀行在導入法遵系統上的時間及成本，目前手上已經取得國內即將上路的三家純網銀的法規報表訂單。

該公司2019年營收1.33億元，稅前盈餘0.13億元，每股稅後盈餘2.5元。

(時報資訊)