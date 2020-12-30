交易員略過美國加碼振興支票的努力再度受阻，並持續押注美國仍可能擴大援助的前景，周三美元大跌，兌許多貨幣均跌至多年低點。

周三亞洲盤，美元兌歐元、澳元和紐西蘭元的匯率跌至逾兩年來新低。美元對瑞士法郎崩跌至逾5年來最低，對亞洲貨幣也普遍走弱。

美國總統川普周日簽署新一輪新冠援助法案與政府支出法案，在避險需求降溫下，美元匯率即持續走跌。

美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二擋下了立即提高新冠救濟支票金額至2,000美元的措施，同時提出包裹式法案，除了將支票金額提高到2000美元之外，亦納入川普要求廢除網路平台免責保護與設立選舉委員會等兩大措施，使這項財政激勵措施能否過關的前景再添變數。

但儘管如此，由於新一波疫情將成為經濟的巨大威脅，許多分析師認為，美國政府將繼續以某種形式推出更多財政刺激措施。投資人也已經開始將目光放在明年上任的新政府。總統當選人拜登將於1月20日宣誓就職。

儘管加碼振興支票的前景仍然不明，但市場普遍預期明年美元可能繼續走跌，因為拜登在上任後可望推動更多經濟支持措施。

BBH分析師出具報告指出：「隨著2021年到來，我們對於弱勢美元的看法仍然不變。美元後勢如何，主要取決於美國在2021年對疫情的控制程度，以及進一步推出財政激勵措施的前景。」

此外，許多分析師表示，美元的另一個負面因素，是聯準會將在一段極長的時間內保持低利率。

周三亞洲盤，美元跌至1.2295美元兌一歐元，創下2018年4月來新低。

英鎊升至1.3543美元，美元跌至103.27日圓，此外，美元兌瑞郎跌至0.8819美元，創下2015年1月來新低。

美元指數暫報89.759，距離12月17日創下的兩年半低點89.72僅一步之遙。

另一方面，在風險偏好增強帶動下，澳元與新西蘭元兌美元均創下兩年半新高。

在岸人民幣小升至6.5227兌一美元。由於美元賣壓沈重，韓元與馬來西亞令吉（ringgit）亦走高。

(時報資訊)