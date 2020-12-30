監委林文程指前總統馬英九以「中華台北」參與WHA，是出賣國家主權；事件延燒台灣民主基金會。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，林文程根本是不滿2010年被馬英九撤換台灣民主基金會執行長，如今公報私仇、挾院（監察院）報復，他點出台灣民主基金會綠油油一片，執行長黃玉霖因是龍家班人馬得以出任，副執行長陳琬宜私相授受4度補助丈夫寇謐將，基金會卻好意思反駁。

黃子哲上午在「民進黨政府十大失政」記者會中，指丁允恭性醜聞、丁怡銘統編事件等「雙丁之亂」也是今年網路熱門失政事件，顯示民進黨不是用人唯才而是酬庸、安插自己人打壓野黨。

他話鋒一轉說，監委林文程在2006年擔任台灣民主基金會執行長，到了2008年政黨輪替後，意外的沒被立即撤換，多待了兩年後，才在2010年卸職。當時林文程離開時非常不乾脆又不情願，四處向媒體投訴是馬英九千方百計的施壓與干預，害他遭撤換。這筆帳，林文程早已懷恨在心，挾監委身分報復，來個「小人報仇，十年不晚。」但這個理由很可笑，因為蔡總統也用中華台北參加WHA、APEC，民進黨簡直打臉自己。

黃子哲表示，林文程一開始賴著不走已很丟臉，後來被趕走還不服氣。而且林擔任執行長時，竟身兼中山大學社科院院長，常缺席校務會議還不假出國，校方不得不將他停職。當時林文程占雙職領雙薪，標準的渣男，如今撈個監委做，回頭咬馬英九，根本就是在報老鼠冤。

他指出，林文程拿「中華台北」要辦馬英九賣國，最受傷的其實是蔡英文。因為蔡政府除了也用同樣名稱參與國際組織或會議，過去我國以「臺澎金馬個別關稅領域」加入WTO，當時正是蔡英文談判出來的傑作，若連中華台北都沒守住，加上蔡在第一任總統掉了7個邦加國，林文程要不要查辦蔡英文究竟如何把國家主權清倉大拍賣？

黃子哲說，他在臉書踢爆此事，指台灣民主基金會綠油油，基金會竟無恥地反駁稱有三席國民黨董事，也補助國民黨。該基金會組織章程，董監事依立委席次比例分配，國民黨當然會有董監事席次，補助政黨也是基金會章程，重點是基金會行政人員包括執行長、副執行長都是綠油油一片。

他說，基金會董事長依章程就是立法院長，目前院長是游錫堃，與交通部長林佳龍都是「正國會」，基金會新任執行長黃玉霖，就是龍家班一員，過去當林佳龍當台中市長、交通部長時，分別擔任台中市交通局長、交通政次，黃玉霖專業在交通及土木，對政治民主、國際外交有何專業背景？也創下該基金會歷屆執行長唯一無相關專業的先例，這就是民進黨完全用自己親近的人。

黃子哲說，台灣民主基金會除了綠油油，甚至私相授受，副執行長陳琬宜讓她的先生寇謐將都在裡頭分一杯羹，在109年四次補助寇謐將，難道夫婦倆不須利益迴避？甚至好意思拿補助國民黨為例來反駁。他奉勸基金會私相授受、左手給右手、老婆給老公的補助要停止，否則只會加深民怨。

(中時 )