最強寒流報到，台北中午12時氣溫已降至9度，且越晚越冷，氣象局長鄭明典在臉書PO出一張衛星雲圖，被網友形容像是「冬將軍在對著台灣嘔吐」，對此鄭明典解釋，這種雲稱為「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵，同時預告陽明山的大屯山山頂就快下雪了。

跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

鄭明典指出，雲街又稱做「冷平流雲系」，是冷空氣流經暖水面的特徵。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典在臉書指出，衛星雲圖上密密麻麻的小積雲排成多條線狀，叫做「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵，而看到這種特徵就會想到冷空氣，所以也會稱這類雲形為「冷平流雲系」。

鄭明典解釋，地面積雪越厚，衛星影像看起來就越白，積雪會顯露一些地面特徵，例如城市、湖泊、大河等，但是積雪很厚時，這些特徵可能不明顯，尤其和霧混在一起時更難辨識，「今天這個案例，積雪是淺灰色，很好辨識」。

同時鄭明典也提到，大屯山中午12點溫度已經下探1度，正在下雨，等降到冰點後，下雪就在眼前，「等下雪中！大屯山山頂還有一些水氣，再持續一下下就幾乎飄雪了。」

對此，網友們紛紛留言，「這塊看起來超像冬將軍在對我們這個方向嘔吐的…」、「我在挖冰淇淋的時候也會看到這種紋路」、「依稀記得當年霸王寒流時也出現這樣的雲圖」、「北台灣將進入藍色世界」。

圖為大屯山氣溫，鄭明典表示就快下雪了。(翻攝自 鄭明典臉書)

網友形容衛星雲圖像是冬將軍在嘔吐。(翻攝自 臉書)

(中時新聞網)