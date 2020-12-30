台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。（議員戴錫欽提供）

台北市立動物園遊客列車，12月8日發生列車撞樹，造成車上4名乘客受傷。（議員戴錫欽提供）

北市立動物院大貓熊圓寶日前亮相，在全民瘋大熊貓圓寶之際，台北市議員戴錫欽爆料，12月8日動物園遊客列車竟因駕駛不熟悉車況，且未依事故處理SOP，而發生「列車撞樹」，宛如絕命終結站，車上有4名乘客受傷，而這也是園內近5年首起事故。

議員戴錫欽指出，12月8日列車上載有38名多數為長者的遊客，遊客列車駕駛首次駕駛今年11月剛驗收交車的新型遊客列車，駕駛在園南站載客，迴轉時疑似靠近路緣，導致第2節車廂下的「胎壓包」損壞，列車之後行駛時劇烈搖晃，當時駕駛雖停車檢視，但未依SOP通報換車。

戴錫欽說，不料行駛至鳥園站，再次行駛約600公尺後，因車廂劇烈搖晃，導致車頂與路樹擦碰，經乘客按壓緊急鈴後，駕駛才停駛，結束動物園版的「絕命終結站」。

戴錫欽認為，動物園屬封閉性園區，園內行駛的車輛不受道路交通安全規則與道路交通安全處罰條例的規範，但遊客列車總長26.79公尺，超出法律規定聯結車最長20公尺以下的規範，且車廂1180公斤，遊園列車應比照聯結車自主管理，列車駕駛應有聯結車駕照，車廂設安全帶，才能保障遊客安全。

戴錫欽表示，全民瘋大熊貓圓寶之際，入園人數勢必超過過去的年均300萬人，而此時發生遊客列車事故，動物園不應把遊客生命當兒戲，應對於所有列車駕駛及列車的安全有無重新訓練及安檢，並於1個月內提出檢討及安檢報告。

對此，台北市立動物園發言人曹先紹指出，遊園列車的車型特殊，法令上不屬聯結車、大貨車或大客車，不過司機 都有大客車的職業駕照才能開。肇事的原因，是否是人為或車輛因素，會請外聘委員做進一步調查。

曹先紹強調，對於遊園列車的安全，因遊客入園都有保險，但乘車部分，未來考慮額外加保，畢竟在園內行走和乘車不同，會再和保險公司協商。

(中時 )