新年新氣象，在嶄新的2021年，會有哪些好事發生？又有哪些需要特別注意的事項？運勢命理網站「生肖運勢天天看」根據12生肖的運程給大家一些忠告，犯太歲的生肖可提早做準備，防患於未然。

▍生肖鼠

告別了本命年的不順，將步入人生新篇章。事業上有進步，容易高升，得到名譽地位。工作者易被上司提拔，升職加薪。做生意的適合開拓市場，擴大經營規模。忠告屬鼠人好好把握事業學業以及貴人機遇，可宏圖大展，得償所願。

▍生肖牛

太歲當頭坐，無喜恐有禍。進入本命年，萬事都要小心。容易發生刑罰械鬥、疾病災厄等事。忠告屬牛人做事謹慎些，不要招惹是非。另外還需要注意健康運勢的維護，按時體檢，防患於未然。易有破財，支出多而收入少，能省則省不要鋪張浪費。

▍生肖虎

正財運不錯，各種收入都會有增長，雖有勞累，但收穫豐厚。工作順利，會出現重要的貴人相助，一切穩定發展。事業大好，地位提升，人際關係和諧。單身者容易遇到有緣人，進入甜蜜的戀情。忠告屬虎人在事業財運和桃花方面都應努力把握，有望名利和愛情兼得。

▍生肖兔

進入2021牛年運程會有所改善，可以在追求財富上付出更大的努力。偏財當令，有利於兼職、股票、理財投資方面的進展。姻緣運堪憂，追求者多，但多為爛桃花。忠告屬兔人要注意慧眼識人，謹防被誘惑欺騙。工作繁忙，容易變得抑鬱，需注意勞逸結合。

▍生肖龍

2021年破太歲，運勢欠佳，磕磕絆絆。容易被競爭對手掠奪錢財，財運和事業都不太順暢。忠告屬龍人求財方面要多注意開銷、虛耗等相關問題，謹防朋友之間的借錢。不做過於激進的投資，以免給自己的生活帶來一些不確定的影響。

▍生肖蛇

貴人運勢強勁，各方面往好的方向發展。2021年只要稍作把握，積極作為，定能百尺竿頭更進一步。機遇多多，有合適的都可以大膽去嘗試，好運氣相伴，做事暢通無阻，容易取得成功。忠告屬蛇人積極進取，悶聲發財不要張揚，更多好事將要發生。

▍生肖馬

害太歲之年容易有意外傷害、他人暗算、破財等事發生。開銷破費較大，並易為情事而破財耗財。忠告屬馬人2021年要多注意防範口舌是非，一定要妥善處理好人際關係，多注意身邊人，謹言慎行。已婚人士須潔身自好，避免爛桃花纏身敗運。

▍生肖羊

2021牛年沖太歲，總體運勢因為犯太歲而不佳，心情也不好，容易和家人發生矛盾。工作中屢屢出現問題，壓力倍增，會有跳槽、轉行的衝動。忠告屬羊人凡事宜求穩，不可好高騖遠。在處理事務時要學會變通，不可一意孤行。

▍生肖猴

2021牛年最大的貴人來自於長輩，有幫扶運。有利於提昇技能，發展事業，升職掌權，抓住機遇可為將來的前途打下堅實基礎。身體健康狀況也不錯，精力旺盛。忠告屬猴人可以適當經營一些副業，最好是與年齡大的朋友合作，會一帆風順。

▍生肖雞

2021牛年運勢總體上比較理想，好運連連的一年。多勞多得，收入水漲船高，適合做儲蓄攢錢。職場上春風得意，人緣好機會較多，並能由成果帶來高收入。忠告屬雞人可以通過貴人運來發展事業，繼而尋求財富機遇。

▍生肖狗

容易招惹官司，事業不順，財運難興，艱難坎坷的一年。易有被裁員，降職，事業受阻等事情發生。財運也會受到不良影響，金錢陷阱出現，盡量少投資，謹慎投資。忠告屬狗人是非多人際關係易出矛盾，做事要三思而後行，不能過於激進，最重要的是須規避太歲星君帶來的危害。

▍生肖豬

運勢非常順暢，利於開拓新的事業，是有所作為的一年。思路清晰，才華橫溢，非常適合展示自己的能力，在職場生涯中有望獲得提升。工作穩定，適合做儲備，讓財庫更充盈。忠告屬豬人廣結善緣，借助貴人扶持，則可促進事業財運，達到名利雙收的地步。

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(中時新聞網)