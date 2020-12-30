大陸股市30日半日造好，上證指數站穩3,400點。

上證指數30日半日收報3,409點，上漲30點，漲幅為0.9％；深成指報14,178點，上漲207點，漲幅為1.49％。

滬深300指數收報5,093點，上漲50點，漲幅為1.01％；創業板指數收報2,896點，漲83點，漲幅為2.98％。

(工商 )