有鑑於步入5G時代，智慧型手機單價動輒4~5萬，台灣消費者針對智慧機投保的比例日益攀高，尤其是高階旗艦機用戶，為以防失手導致的高額維修費用，多選擇替自己手機買個保險，有鑑於此，三星今日宣布，推出行動裝置保險Samsung Care+，更主打領先業界免費到府收送件。

隨著現代人對智慧型手機依賴加深，頻繁使用亦提高裝置曝露於意外之風險，根據金管會保險局統計，2020年上半年台灣行動裝置保單熱銷101.7萬張、年增超過26%，足見消費者投保意識抬頭，台灣三星電子為提供消費者優質產品及消費體驗，於三星智慧館提供民眾諮詢、交機、教學等一站式服務，為帶來更全面完善的保障，今(30)日再宣布正式推出行動裝置保險Samsung Care+，即日起消費者至全台三星智慧館購買指定機型即可加購保險，除了提供延長保固、竊盜、意外損害等保障，並推出繳費滿18個月免費更換電池，以及領先業界免費到府收送件服務。

三星表示，行動裝置保險Samsung Care+提供消費者全方位守護，凡於全台三星智慧館購買指定智慧型手機或平板，即可現場加購Samsung Care+，最低月繳109元起，保障二年期，涵蓋竊盜、意外損害、延長保固，每年理賠上限3次，提供完整產品保障；未來亦將持續傾聽消費者需求，研擬多元的投保方案，持續帶給消費者更加便利的服務。

(時報資訊)