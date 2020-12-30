韓國股市周三盤中一度又創下歷史新高，這要歸功於三星電子領漲，以及散戶瘋湧進場買進。在下午即將封關之際，韓元與韓股雙雙表現優異。KOSPI指數暫為2857.24點，上漲36.73點，漲幅1.3%。

經過上個交易日的除權息，股價下跌0.51%之後，三星電子盤中一度最高上漲2.43%。另方面市場也在等待，美國疫情紓困急救金的正式通過時程。

29日，美國藥廠Moderna表示，正與韓國政府討論，可能會提供四千萬或更多劑新冠疫苗。這對受疫情所苦的韓國社會，帶來景氣可望就此復甦的一絲希望。雖然元旦當日韓股休市，但還是會公布貿易相關經濟數據，預估將會看到經濟有所成長的好消息。

韓國股市周三下午封關後，將於元月4日周一再開紅盤。

最新匯價，目前1美元可兌換1088.55韓元，韓元升值3.55元，也守穩1100匯率心理關卡。

(時報資訊)