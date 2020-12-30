永豐餘(1907)投控受惠漲價題材吸引資金關愛，近日股價上攻力道強勁，今（30）日開盤後續開高勁揚6.97％至30.7元，再創1995年7月初以來近25年半高點，截至午盤維持近2.5％漲幅、領漲造紙類股，3天漲幅已逼近2成、表現持續強勁。

永豐餘投控股價3月中受股災拖累下探10元票面價，隨後自2年低點一路震盪走揚，9月底以來上攻力道明顯轉強，9個月來漲幅已高達2.07倍。不過，三大法人已見調節跡象，昨日賣超達7321張，使本周迄今累計轉為賣超6313張。

全球航運船大缺櫃導致近期運費成本大漲，加上美國廢紙報價受疫情衝擊持續攀升，使造紙業生產成本日益攀高，永豐餘對此開出第一槍，傳出明年紙箱喊漲15％因應。永豐餘投控對此雖未明確回應是否漲價，但證實近期美國廢紙及海運報價確實同步飆漲。

此外，永豐餘投控29日公告，為提升中國大陸工紙事業投資管理效益，董事會通過進行投資架構調整，將福州、昆山、蘇州、天津、東管、上海、青島、南京、廣州、廈門、中山、嘉興永豐餘紙業及揚州永豐餘造紙等13家公司，納為揚州永豐餘工紙投資旗下子公司。

觀察永豐餘投控投資架構，此次調整的13家公司，均與揚州永豐餘工紙投資同為永豐餘工業用紙旗下平行子公司。據了解，除了提升投資管理效益，主要考量揚州為永豐餘中國大陸的工紙生產基地，其他公司則均為紙器廠，據此以揚州做為整合中國大陸工紙事業主體。

永豐餘投控近年陸續推動旗下子公司IPO上市，除了永道射頻技術向上海交易所遞件申請上市，今年再推動消費品子公司永豐實、工紙子公司永豐餘工業用紙IPO上市。其中，永豐實已於10月27日登錄興櫃交易，永豐餘工業用紙亦續朝明年登錄興櫃計畫持續進行。

(時報資訊)