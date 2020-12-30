含有萊克多巴胺的美國豬肉將於後天起開放進口，民眾黨今整理懶人包，提出7項蔡政府不敢向民眾說的真相，例如政府稱開放萊豬進口是為了國際貿易，但至今什麼都沒換到，台美關係史上最好僅是蔡政府的大內宣。民眾黨痛批，行政院長蘇貞昌聲稱萊豬進口準備好，結果台灣豬標章亂象、自治條例適法性疑義未解，讓人民無所適從。

民眾黨臉書今公布蔡政府開放萊豬不敢說的7件事，首先開放萊豬及美牛進口目前什麼都還沒換到，台美關係史上最好也僅是蔡英文政府開放萊豬的對內說法。第二是萊克多巴胺殘留值與CODEX的國際標準並不相符，CODEX的計算標準是ppb並非ppm，將可能因為四捨五入造成數字上的落差。第三，萊劑對國人健康風險的證據是實不足夠，各方沒有共識。

其次還包括台灣豬是否符合國際標準能順利出口；第五，台灣人吃了30月齡以下的美牛八年，未來連30月齡以上的美牛，我們也會吃到，無疑是下修民眾食安標準。

第六，國際間連大陸都尚未開放萊豬，台灣對於食安把關顯然已經低於大陸。

至於肉品來源標示部分，僅標示來源國及部位，無法辨識是否含有萊劑，就連農委會推出的台灣豬標章，如今也是亂象層出不窮，漏洞百出，民進黨卻強渡關山，民眾黨質疑，蔡政府拿食安跟尊嚴，到底換到什麼政治利益。

此外，民眾黨今公布民眾接訪對萊豬開放看法，受訪民眾痛批，藍綠都很噁心，輪流執政，輪流靈魂對調，民進黨當初在野反瘦肉精，主張進口總統就要下台，執政後就用時空背景不同之術，無法認同。

對於未來投票意願，數十名受訪民眾表示，民進黨過去說不會變成橡皮圖章委員，執政後全變調，未來會列為投票意向參考依據；另外，萊豬表決時，綠委劉建國、林淑芬、江永昌未遵從黨意一致投票遭懲處，民眾力挺劉建國等人投下棄權，拒絕黨意投票，表現不錯。

(中時 )