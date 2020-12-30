入冬首波寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，威力堪比2016年霸王級寒流，據警消統計，北市截至中午止，共接獲7件內科OHCA案，到院前無呼吸心跳，其中5件家屬放棄急救，至於OHCA是否為天冷所致，仍待調查。
警消表示，從今天0時至中午止，北市接獲7件內科ohca案，5件家屬放棄急救、2件醫院持續醫治。5件放棄急救案，有一名約56歲，其餘皆為80幾至90幾歲長者。
警消強調，至於是否是因天氣太冷，疑似心血管疾病急性發作，仍待進一步調查。
此外，消防局呼籲，指出台北市近3年來仍有15起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，造成4人死亡及42人受傷，分析災例原因多為燃氣熱水器安裝不當且因天氣寒冷緊閉門窗而導致。
消防局強調，市民朋友家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程因通風不良或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。