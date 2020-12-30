跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

入冬首波寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，威力堪比2016年霸王級寒流，據警消統計，北市截至中午止，共接獲7件內科OHCA案，到院前無呼吸心跳，其中5件家屬放棄急救，至於OHCA是否為天冷所致，仍待調查。

警消表示，從今天0時至中午止，北市接獲7件內科ohca案，5件家屬放棄急救、2件醫院持續醫治。5件放棄急救案，有一名約56歲，其餘皆為80幾至90幾歲長者。

警消強調，至於是否是因天氣太冷，疑似心血管疾病急性發作，仍待進一步調查。

此外，消防局呼籲，指出台北市近3年來仍有15起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，造成4人死亡及42人受傷，分析災例原因多為燃氣熱水器安裝不當且因天氣寒冷緊閉門窗而導致。

消防局強調，市民朋友家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免因燃燒過程因通風不良或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。

(中時 )