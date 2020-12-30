毛孩遭棄養 心碎哭泣聲令人心酸

嘉義縣家畜疾病防治所30日遭民眾投訴，質疑暫時收置的小狗未獲妥善照顧，「嚎哭了一晚」，經了解才知道是一隻被主人惡意棄養的狗狗嗚咽聲，因約3歲大的母狗眼神十分哀傷，見人就主動討抱抱，讓防治所人員特別心疼，怒批棄養的人太可惡！

小狗眼神流露出一股悲傷，似乎因被拋棄而哭泣。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如在臉書po文，問大家聽過狗狗心碎的哭泣聲嗎？指防治所又遭投訴狗狗哀嚎聲吵人，原以為是緊急救援醫療後犬隻，了解後才發現是遭棄養母犬哭泣的聲音，原來昨天下班她聽到不像吹狗囉的哀嚎聲，原來是小狗心碎的哭泣聲！

林珮如說，防治所抓了這麼多隻狗，從未見過狗狗如此哭泣，特別是牠的眼神流露出一股悲傷，似乎因被拋棄而哭泣，多愁善感的模樣讓人心疼，並透露當天接獲民眾通報去抓狗時，小狗看到防治所人員竟立刻衝過來討抱，完全不怕生，跟一般流浪狗截然不同，研判被棄養可能性大，目前小狗已被轉安置在收容所，並開放民眾認養。

(中時 )