國民黨籍立委費鴻泰。（圖／本報資料照）

國民黨立院黨團第一線「戰將」出爐！該黨團於29日進行幹部改選，經過內部協調，確定將由立委費鴻泰擔任總召、由稱為「金門女戰神」的陳玉珍出任首席副書記長，書記長則循例由原首席副書記長鄭麗文接任。陳、鄭兩位因面對綠營表現突出又強勢，獲封2大「女戰神」，如今出任黨團幹部，讓不少藍營支持者拍手叫好；至於身為立院老將的費，網路意見出現兩極，不少網友直呼跌破眼鏡。

國民黨團總召林為洲原本有意連任，後來與有意角逐的費鴻泰協調，同意禮讓，由費鴻泰擔任新總召。首席副書記長也是熱門職位，陳玉珍宣布參選後，曾銘宗與陳雪生也相繼登記參選，最後協調由陳玉珍擔任。

費鴻泰昨日（29）在臉書發文，感謝林為洲的付出，讓黨團充滿朝氣，並表示自己願承接這份重擔、加倍努力，延續這份凝聚，調合夥伴的想法、和同仁一起努力打拼。同時，費也強調，國民黨要好，不能只是因為別人爛，更不能看著國家被民進黨搞爛，所以國民黨團堅守公義的價值、民意優先，更保持開放的心態，廣納多元的訊息；不論在立院艱困的戰役中，除了作人民的先鋒，更希望能搶灘落實民生議題、作人民後盾。

對於國民黨立院黨團新幹部出爐的消息，網友紛紛表示：「國民黨女將當家」、「2位女戰神，就看妳們的了」、「巾幗不讓鬚眉，讚啦」、「陳玉珍、鄭麗文就是霸氣！」「大家加油，KMT立委在立法院開議期間的問政戰鬥力看你們的囉」、「費委員資歷深，能者多勞」、「費鴻泰專業有目共睹」、「費鴻泰？真的應該換給年輕人接班了」、「國民黨需要年輕化」、「不要再找老藍男了」、「怎麼感覺戰力跟另外兩位有差距？」

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(中時新聞網)