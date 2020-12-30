中國大陸武漢距離最初爆發新冠疫情至今已過了約一年，但對於武漢最初確診的人數，官方是否有所隱瞞，仍引起外界關切。對此，美國有線電視新聞網引述陸疾控中心近期在武漢等多個地方進行的血清調查中指出，在各區透過3.4萬人的抽樣調查中，發現武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率為4.43%，若以1100萬的武漢人口總數來推算，實際確診的人數為48.7萬，是當初官方數據5萬的近10倍之多。

報導指出，中國大陸疾控中心在其官方微信上專文指出，這份研究主要嘗試以血清流行病學調查，藉此了解新冠肺炎在不同地區的一般群眾感染狀況，其中除了武漢市之之外，還包括了第二類地區的湖北武漢之外市州，以及湖北之外六個省份，在每類地區選取3.4萬人，通過檢測調查對象的血清新冠病毒抗體，並以遏止第一波新冠疫情的一個月後為調查時間點，藉此評估當地群眾的感染率。

該文指出，研究發現武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率為4.43%，武漢市之外的湖北地區為0.44%，而湖北之外六省份地區的1.2萬人中僅檢測2例抗體陽性。

對此，美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）表示，這份研究點出了疫情高峰期間官方未通報確診人數的問題，但一部分是出於當時情況混亂，以及無法將無症狀確診列入官方數據中。不過，武漢出現抗體的比例相較於其他城市較大，黃延中也認為，這顯示大陸控制疫情是迅速有效的，特別是與紐約這樣的大都市相比，且沒有即時呈報也是許多國家都會遇到的問題。

不過，CNN在1日引述一份外洩的117頁湖北省衛生當局機密文件，其中指出中國大陸在疫情初期處理失當，出於政治考量隱匿疫情，如在今年2月10日時，陸官方宣布的新增確診為2478例，但一份被標註「內部文件，請保密」的湖北衛生當局資料中，當天新增確診人數事實上高達5,918例，是官方數字的兩倍以上。

(中時新聞網)