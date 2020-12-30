楊男肇事後先將砂石車送修，再到交通分隊說明事發經過，警方依公共危險和毀損將他函送。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

40歲楊姓男子今（30）日早上7時許駕駛砂石車行經五股區4號越堤道，後車斗不慎勾到電線拉傾一旁號誌燈桿，導致2線車道全部封閉，楊男事後致電向警方坦承肇事，將車輛送修後再到交通分隊製作筆錄，訊後依毀損及公共危險送辨。

警方表示，電線桿傾倒造成2線車道全部封閉，進行交通管制，由於正值上班上課尖峰時間，導致附近大塞車，經台電及號誌小組已經號誌桿換新並過電完成，已於11時45分恢復通行。

據了解，楊男駕駛砂石車準備到三重區忠孝路東海高中載土，行經五股4號越堤道，後車斗自動黑網勾到電線，並拉傾一旁號誌燈桿，肇事後並未下車查看，20分後才致電向警方坦承肇事，並前往八里區一家修車廠修車後，最後才交通分隊製作筆錄。

警方表示，楊男因損壞、壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，將處5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金，另外號誌燈桿修費用也向他求償，訊後將依公共危險及毀損將他函送。

(中時 )