岸巡透過紅外線熱顯像系統確認有接駁人員上船情事，馬上調派岸、海巡機動人力共12車35人趕到現場圍堵及搜索。（金門岸巡隊提供）

新冠肺炎疫情持續發燒，兩岸「小三通」停航近1年，距離大陸僅2100公尺的金門馬山海域，昨卻發現1名台籍人士偷渡上岸，岸巡一度「封路」搜索，最後才在青嶼一帶落網，全案30日連同3名接應嫌犯繼續深入調查。

岸巡封路搜索，路過的計程車都逐輛攔檢，搞得人心惶惶。（民眾提供）

岸巡說明，該名落網台籍50歲劉姓男子，供稱因為父親罹患重病，急著返台與他見面，卻碰到「小三通」停航，才會雇用大陸漁船偷渡金門，並聯絡國籍漁船接駁上岸，準備再伺機中轉回台。

29日下午15時15分許，海巡署金馬澎分署金門岸巡隊第一機動巡邏站天摩山守望哨發現1艘本國籍漁船駛出禁限制水域線，往馬山海域東北方2.8浬處海上平台前進，行跡十分可疑，透過紅外線熱顯像系統確認有接駁人員上船情事，馬上調派岸、海巡機動人力共12車35人，在16時20分趕到現場圍堵及搜索。

但可疑對象在接近岸邊時，火速「跳船」逃逸無蹤，岸巡也立即「封路」圍堵，連路過計程車也逐輛攔檢，不尋常的行動搞得民眾人心惶惶，聽說原來是在抓偷渡客，擔心病毒也跟著上岸。

後來，才從落網接獲犯嫌口中，得知對方逃逸方向和可能藏匿地點，近3小時後在青嶼一帶尋獲，通知金門縣衛生局及疾病管制署等單位依中央疫情指揮中心規定程序處置，今天將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

(中時 )