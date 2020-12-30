台南公園內折斷的南洋杉內部有蟻蝕的狀況。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市沿海上午出現9級強風，台南公園內1棵南洋杉突然被攔腰吹斷，擊中正從公園廁所走出的邱姓男子，邱男左手臂遭壓傷送醫，台南市工務局已派員慰問，協助後續國賠與醫療慰問。

台南市30日上午出現強風侵襲，永康區的路樹、南區有牌樓都傳出被強風吹倒，53歲邱姓男子30日10時許趁休假到台南公園運動，運動完進公廁梳洗，剛從走出廁所，突然見到1棵大樹迎面襲來，他要閃躲已來不及，倒樹直接擊中他的左肩與左腳。

邱男被壓傷倒地，公園內還有許多運動休息的民眾，見狀趕緊報警，邱男一度痛到大喊「左手無法動」，經過送醫救治已無礙。

台南市工務局派員察看分析，倒木的為樹齡約10多年的南洋杉，雖然樹幹斷面內部有遭白蟻侵蝕痕跡，主因是樹木不堪突來的強風吹拂，才會攔腰折斷。

台南市工務局第一工務大隊表示，已派員至醫院慰問邱男，並會針對後續醫療問題討論國賠。

(中時 )