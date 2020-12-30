(更新收盤指數)

台股封關前最後衝刺，大漲1.49%或215.65點，收14678.63點，創史上新高，盤中14695.44點也是記錄，成交量2617.61億台幣。權值股龍頭台積電尾盤拉高，收漲1.94%，525元創歷史新高收盤價。低迷已久金融股也助大盤升勢一臂之力，昨天爆出天量的航運股三雄僅萬海獨紅，長榮、陽明均小黑。

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冷了一整年，2019年以1,325點封關的金融類股指數，在2020年即將封關倒數第2天，終於展開補漲，金融類股指數在富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)等大型金控股領軍下，大漲約1.7％，指數最高來到1,282.64點，但今年來類股指數還是負的。

而在金融股於年尾拉升助攻下，加權指數一路攻高，並一舉站上14,600點關卡，大漲逾140點、漲幅接近1％，金融股在年終發動功勢，投資專家表示，在航運股等傳產股一路創高，籌碼十分凌亂下，金融股籌碼相對穩定，此時拉回籌碼輕，法人選擇金融股作帳，有助帳上投資部位虧損減少。

(工商 )