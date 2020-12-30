距離開放萊豬進口只剩下短短兩天，民眾對於萊豬抱持不少疑慮，就連標章之亂也是一大問題，農委會主委陳吉仲30日出席全國各級漁會三首長年終餐會暨北部地區漁會三首長第69次聯誼會，他說明，明年1月1日開始所有豬肉跟豬肉加工品，不管是販售場所或餐飲場所，都要依照規定做好清楚標示，標示產地來源國家。

談到標章問題，陳吉仲則強調，農委會負責台灣豬標章，目前有1萬1千多家，絕對百分之百都會使用國產豬肉其餘的商家在清楚標示後，隨後也會跨部會配合衛福部做好所有稽查，讓消費者在市場上能清楚多一個選擇，並呼籲所有消費者都選擇國產豬肉，因為國產豬的品質好，絕對有更好的競爭力。

另陳吉仲說，台灣豬標章業者需申請，接著審查、最後稽核，其他的店面商家依衛福部的要求做各式各樣的標示，重點是產地來源國，只要符合相關規定就可以，另各地方政府如果要來做各種方式的標示農委會也都尊重，前提是要讓消費者知道這樣的豬肉跟豬肉製品的產地來源國，秉持清楚、透明、正確的原則。

(中時 )