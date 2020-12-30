全台急凍，中央氣象局11時發佈低溫特報及公路總局轄管道路預測，預估30日入夜到後天期間，台7線高山路段（54K至66K）進入0度以下，有道路結冰風險，公路總局第一區養護工程處稍早公布47公里下巴陵路段到66公里（明池），16時禁止無雪鏈車輛通行，20時實施預警姓封路。

一工處指出，有鑑於台7線北橫公路47公里下巴陵路段往宜蘭方向氣溫持續下探，預估30日夜間可能出現路面結冰情形，決議管制在北橫47公里下巴陵路段到66公里（明池）實施交通管制，下午16時至20時無雪鏈車輛禁止通行，晚間20時到隔日6點行預警性封路，確保行車安全。

一工處提醒用路人，低溫特報期間高山地區易有路面結冰或積雪狀況，車輛亦有故障受困風險，請注意氣象資訊提前規劃行程。行車隨時收聽路況廣播，並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。

(中時 )