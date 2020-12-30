好市多超有誠意的試吃品份量，讓許多網友看呆。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

超豪邁試吃來了！一名網友逛好市多拿試吃品，份量大到試吃的小紙盤不夠裝，超有誠意的大小，引發網友討論，這太誇張了，試吃完就飽了！另也有內行人分享，大概在晚上8、9點，許多熟食，像是雞肉捲和牛肉捲，都會是超大份量。

一名網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享試吃品的照片，只見小小的試吃碟子上，放著一塊巨無霸蛋糕，直接讓試吃者吃到飽，也讓原PO興奮直呼，可不可以牛排也比照辦理，切這麼大塊，連小碟子都拿不穩了。

超有誠意的試吃大小，引起網友討論，「好有誠意的試吃」、「直接吃飽吃滿，真好」、「沒吃過試吃那麼大塊的」、「這麼豪邁的試吃」、「報復性試吃」、「這是拿盤子送蛋糕吧」、「這太誇張了」、「試吃完這份就飽了」；也有網友推測，試吃給這麼大方，可能是因為蛋糕的成本很低。

另外，也有人分享「超豪邁試吃」不只有蛋糕而已，「很多熟食也都在晚上8、9點，全部都會拿出來切，曾經吃過雞肉捲、牛肉捲、壽司，都是小紙盤裝不下的份量」，引發網友熱議，讓許多人興奮直呼，居然有這種好事！下次只逛這個時段了。

(中時新聞網)