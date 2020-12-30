英格蘭公共衛生署的對照研究顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒看來沒有比其他變種更能引發嚴重疾病，但患者在接觸人後將疾病傳染出去、導致他人發病比率較高。

路透社報導，英格蘭12月中旬出現新變種病毒後，各國相繼對英國祭出旅行禁令。科學家說，新變種病毒蔓延速度更快，而這種病毒目前已在全球多國現蹤。

英格蘭公衛署研究中，科學人員根據年齡、性別、居住地和篩檢時間等條件，將1769名感染新變種病毒患者與1769名感染「原生型」病毒（wild-type，未突變型）患者進行1比1對照比較。

根據研究，住院的42人中，16人感染新變種病毒，26人感染原生型病毒；就致死率而言，有12人死於感染新變種病毒，10人死於感染原生型病毒。

研究指出：「針對新變種病毒與原生型病毒病例進行比較，初步結果顯示，在住院治療和28天死亡案例方面，並未出現統計上的重大差異。」

此外，與其他變種相比，新變種病毒再感染的可能性也不存在重大差異。

然而，研究顯示，在「二次侵襲率」（secondary attack rate）上，也就是接觸確診患者後本身發病的比例，感染新變種病毒的人要來得高。

擔任政府顧問的流行病學家海華德（Andrew Hayward）今天稍早警告，英國若未採取更嚴格行動來對抗這種更具傳染性的變種病毒，未來數週將走向「大災難」。

英國今天通報新增5萬3135例確診，是自2020年中旬展開大規模篩檢以來的單日新高。

英國「泰晤士報」報導，首相強生（Boris Johnson）已同意將英國更多地區列為第4級，也就是最高級警戒區。

(中央社)